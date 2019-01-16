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Гол и передача Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Нью-Джерси»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Колумбус, США, 16 января 2019, 08:01 — REGNUM  «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Коламбуса» российский нападающий Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Также голы на счету Кэма Аткинсона, Буна Дженнера и Пьера-Люка Дюбуа.

В составе «Нью-Джерси» единственную шайбу забросил нападающий Блейк Коулман.

На сегодняшний день «Коламбус» занимает седьмое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 59 очков в 46 матчах. «Нью-Джерси» идёт на 25-м месте, в активе команды 43 очков в 46 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 4:1 (3:0, 1:1, 0:0).

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