Гол Сергачева помог «Тампе» одержать победу над «Далласом»

Даллас, США, , 07:55 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Тампы» точными бросками отметились нападающий Ондржей Палат, а также российский защитник Михаил Сергачев.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 72 очка в 47 матчах. «Даллас» идёт на 16-м месте, в активе команды 50 очков в 47 играх.

«Даллас Старз» (Даллас) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).

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