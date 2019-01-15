ФК «Рубин» четыре месяца не будет играть на «Казань арене»

Казань, , 21:54 — REGNUM Футбольный клуб «Рубин» с июня по октябрь 2019 года не сможет играть на стадионе «Казань арена» в связи с проведением в Татарии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Домашние матчи в этот период будут перенесены на Центральный стадион Казани.

С 1 июня объект начнут готовить к проведению церемоний открытия и закрытия чемпионата, сообщает «Бизнес-online». Причем после проведения чемпионата придется восстанавливать газон, поскольку, по предварительной информации, в центре футбольного поля будет построена конструкция, соответственно, в центре чаши необходимо будет залить фундамент.

Стоимость работ по восстановлению покрытия поля может составить от 40 до 100 млн рублей.

По данным издания, решение о проведении церемоний на «Казань арене» уже принято, но будет озвучено 24 января на заседании оргкомитета чемпионата, в котором планирует принять участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Напомним, в декабре глава управления МЧС по Татарии Рафис Хабибуллин уже заявлял о вероятности такого развития событий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, чемпионат мира по профмастерству WorldSkills-2019 пройдет в Казани 21−27 августа. В предстоящем чемпионате планируют принять участие около 1,6 тыс. молодых специалистов из более чем 60 стран, они будут соревноваться по 56 компетенциям.

Для зрителей церемоний открытия и закрытия планируется продавать билеты. Из 24 тыс. мест будут проданы билеты на 12 тыс. мест.

В ноябре стало известно, что на чемпионат WorldSkills в Казани будет выделено 9,5 млрд рублей из федерального бюджета. Средства планировалось направить на обеспечение объектов инфраструктуры.

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