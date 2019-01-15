Дороже миллиарда: финансисты составили «рыночную» сборную мира по футболу

Рим, , 16:50 — REGNUM Аналитики Kpmg Football Benchmark составили символическую сборную самых дорогих футболистов мира в соответствие с игровыми амплуа, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 15 января.

В состав вошли вратарь Тер Штеген («Барселона»), защитники Юмтити, Альба (оба — «Барселона»), Киммих («Бавария»), Стоунз («Манчестер Сити»), полузащитники Пьянич («Ювентус»), Коутинью («Барселона»), де Брейне («Манчестер Сити»), нападающие Месси («Барселона»), Неймар и Мбаппе (оба — «Пари Сен-Жермен»).

Общая рыночная стоимость команды превышает миллиард евро, одна только тройка нападения «стоит» почти 650 млн евро. Итальянские журналисты в свою очередь обращают внимание на отсутствие в этой сборной главной звезды чемпионата Италии — нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.