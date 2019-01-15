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Экс-наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил возглавил «Ноттингем Форест»

Спорт

Ранее с поста наставника команды был уволен Айтор Каранка

Ноттингем, Великобритания, 15 января 2019, 16:01 — REGNUM  Главным тренером английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» стал бывший наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил. Об этом 15 января сообщается на сайте клуба.

Напомним, 11 января с поста наставника команды был уволен Айтор Каранка, под руководством которого клуб начинал сезон.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Мартин О'Нил покинул пост главного тренера сборной Ирландии, которую возглавлял с 2013 года. До этого он работал с такими клубами, как «Лестер», «Астон Вилла», «Сандерленд» и «Селтик».

Отметим также, что в качестве игрока О'Нил провел большую часть карьеры в «Ноттингем Форест» — с 1971 по 1981 год.

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