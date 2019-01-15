«Локомотив» на выезде одержал победу над «Амуром»

Хабаровск, , 15:51 — REGNUM Ярославский «Локомотив» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «железнодорожников» отличились нападающие Брэндон Козун и Григорий Денисенко.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 67 очков в 50 матчах. «Амур» идёт на 23-м месте, в активе команды 32 очка в 48 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).

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