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«Адмирал» в домашнем матче разгромил «Йокерит»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Владивосток, 15 января 2019, 15:45 — REGNUM  Владивостокский «Адмирал» одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде счёт открыли хоккеисты «Йокерита», отличился Никлас Йенсен. Во втором периоде форвард «Адмирала» Войтех Полак восстановил равновесие.

В третьем отрезке матча «Адмирал» забросил три шайбы, точные броски на счету Константин Глазачев, Сергей Коньков и Александр Стрельцов.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 24-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 31 очко в 47 матчах. «Йокерит» идёт на девятом месте, в активе команды 66 очков в 48 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

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