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Джокович не испытал проблем на старте Australian Open

Спорт

Джокович обыграл Крюгера со счётом 6:3, 6:2, 6:2

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 15:32 — REGNUM  Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Митчеллом Крюгером в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и 1 из 2 реализованных брейков.

Во втором круге турнира Джокович сыграет с французским теннисистом Жо-Вилфридом Цонга.

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