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Теннисистка Гаспарян вышла во второй круг Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 15:18 — REGNUM  Российская теннисистка Маргарита Гаспарян одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 51 минуту, завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:2.

Гаспарян семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс и один реализованный брейк.

Во втором круге турнира Гаспарян сыграет с представительницей Бельгии Элизе Мертенс.

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