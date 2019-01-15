Чешский вратарь Петр Чех объявил о завершении карьеры

Лондон, , 15:05 — REGNUM Голкипер лондонского «Арсенала» Петр Чех заявил, что завершит спортивную карьеру после окончания сезона. Об этом он сообщил 15 января на своей странице в Twitter.

«Прошло 20 лет после того, как я подписал свой первый профессиональный контракт. Сейчас правильный момент, чтобы объявить о том, что я завершу карьеру в конце этого сезона», — написал Чех.

Он также добавил, что провёл 15 лет в Английской премьер-лиге, выиграл все возможные трофеи и достиг всего, чего желал.

Напомним, с 2004 по 2015 год Чех играл в лондонском «Челси», с которым стал четырёхкратным чемпионом Англии, четыре раза выиграл Кубок Англии, три раза — Кубок английской лиги и три раза — Суперкубок Англии. Кроме того, он стал победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).

В составе «Арсенала» Чех выиграл Кубок Англии в сезоне 2016/17, а также два раза Суперкубок Англии.

В составе сборной Чехии голкипер выступал с 2002 по 2016 год и провёл 124 матча. В 2004 году он стал бронзовым призёром чемпионата Европы.