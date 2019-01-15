Вторник, 15 Января 2019 года
14:49:48 МСК

Перес может выйти из совета директоров Федерации футбола Испании из-за VAR

Спорт

Президент «Реала» недоволен тем, как применяется система видеоповторов

Мадрид, 15 января 2019, 14:49 — REGNUM  Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров Федерации футбола Испании. Об этом сообщает As.

Глава «королевского клуба» недоволен тем, как применяется система видеоповторов (VAR). Его претензии касаются двух матчей чемпионата Испании — с «Бетисом» и «Реалом Сосьедадом».

Отмечается, что в матче 18-го тура с «Реал Сосьедадом» арбитр не назначил пенальти в ворота соперника «Реала», не воспользовавшись VAR.

В матче с «Бетисом» судья, посмотрев видеоповтор, засчитал мяч в ворота «Реала», но Перес посчитал, что гол был забит не по правилам.

Читайте также: Главный тренер «Севильи» раскритиковал применение системы VAR

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить