Перес может выйти из совета директоров Федерации футбола Испании из-за VAR

Мадрид, , 14:49 — REGNUM Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может выйти из совета директоров Федерации футбола Испании. Об этом сообщает As.

Глава «королевского клуба» недоволен тем, как применяется система видеоповторов (VAR). Его претензии касаются двух матчей чемпионата Испании — с «Бетисом» и «Реалом Сосьедадом».

Отмечается, что в матче 18-го тура с «Реал Сосьедадом» арбитр не назначил пенальти в ворота соперника «Реала», не воспользовавшись VAR.

В матче с «Бетисом» судья, посмотрев видеоповтор, засчитал мяч в ворота «Реала», но Перес посчитал, что гол был забит не по правилам.

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