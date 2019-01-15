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Бьорндален рассказал, кого из российских биатлонистов считает самым сильным

Спорт

По словам Бьорндалена, это был Сергей Чепиков

Осло, 15 января 2019, 13:30 — REGNUM  Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, кто из российских биатлонистов был самым сильным. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Сергей Чепиков был безумно силён. Для меня было очень сложно его обогнать», — сказал Бьорндален.

Напомним, Сергей Чепиков является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.

Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. Норвежец завершил спортивную карьеру в апреле 2018 года.

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