Пеле рассказал, кто может стать новым Пеле

Бразилиа, , 13:24 — REGNUM Знаменитый бразильский футболист Пеле заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе может стать новым Пеле. Об этом сообщает France Football.

«Я думаю, Мбаппе может стать новым Пеле! Многие подумают, что я сказал это в шутку, но я не шучу», — сказал Пеле.

Он отметил, что Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, тогда как сам Пеле сделал это в 17 лет.

Напомним, Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком мундиаля, который прошёл в России.

В настоящее время он выступает в составе французского клуба ПСЖ. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в чемпионате Франции и забил 14 голов.

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