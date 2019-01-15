Пеле рассказал, кто может стать новым Пеле

Бразилиа, 15 января 2019, 13:24 — REGNUM Знаменитый бразильский футболист Пеле заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе может стать новым Пеле. Об этом сообщает France Football.
«Я думаю, Мбаппе может стать новым Пеле! Многие подумают, что я сказал это в шутку, но я не шучу», — сказал Пеле.
Он отметил, что Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, тогда как сам Пеле сделал это в 17 лет.
Напомним, Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком мундиаля, который прошёл в России.
В настоящее время он выступает в составе французского клуба ПСЖ. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в чемпионате Франции и забил 14 голов.
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