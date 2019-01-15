Вторник, 15 Января 2019 года
13:24:12 МСК

Пеле рассказал, кто может стать новым Пеле

Спорт

По его мнению, им может стать Килиан Мбаппе

Бразилиа, 15 января 2019, 13:24 — REGNUM  Знаменитый бразильский футболист Пеле заявил, что французский нападающий Килиан Мбаппе может стать новым Пеле. Об этом сообщает France Football.

«Я думаю, Мбаппе может стать новым Пеле! Многие подумают, что я сказал это в шутку, но я не шучу», — сказал Пеле.

Он отметил, что Мбаппе стал чемпионом мира в 19 лет, тогда как сам Пеле сделал это в 17 лет.

Напомним, Мбаппе стал чемпионом мира в 2018 году и был признан лучшим молодым игроком мундиаля, который прошёл в России.

В настоящее время он выступает в составе французского клуба ПСЖ. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в чемпионате Франции и забил 14 голов.

Читайте также: Мбаппе установил уникальный рекорд в сборной Франции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить