Вторник, 15 Января 2019 года
12:29:10 МСК

Защитник «Зенита» Нету может перейти в «Спортинг»

Спорт

Нету может уйти из «Зенита» летом в статусе свободного агента

Санкт-Петербург, 15 января 2019, 12:28 — REGNUM  Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету может перейти в лиссабонский «Спортинг» после окончания сезона. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, «Спортинг» планирует предложить футболисту контракт в летнее трансферное окно, когда у него завершится соглашение с «Зенитом». В этом случае защитник перейдёт в португальский клуб бесплатно, в статусе свободного агента.

Напомним, Нету перешёл в «Зенит» в 2013 году из «Сиены». Сумма трансфера составила €6,5 млн. В прошлом сезоне он играл за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, но затем вернулся в «Зенит».

В текущем сезоне Нету сыграл 11 матчей чемпионата России и шесть игр в Лиге Европы.

Читайте также: СМИ: «Зенит» и «Бешикташ» интересуются защитником «Ромы» Карсдорпом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить