Защитник «Зенита» Нету может перейти в «Спортинг»

Санкт-Петербург, , 12:28 — REGNUM Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету может перейти в лиссабонский «Спортинг» после окончания сезона. Об этом сообщает A Bola.

По информации издания, «Спортинг» планирует предложить футболисту контракт в летнее трансферное окно, когда у него завершится соглашение с «Зенитом». В этом случае защитник перейдёт в португальский клуб бесплатно, в статусе свободного агента.

Напомним, Нету перешёл в «Зенит» в 2013 году из «Сиены». Сумма трансфера составила €6,5 млн. В прошлом сезоне он играл за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, но затем вернулся в «Зенит».

В текущем сезоне Нету сыграл 11 матчей чемпионата России и шесть игр в Лиге Европы.

Читайте также: СМИ: «Зенит» и «Бешикташ» интересуются защитником «Ромы» Карсдорпом