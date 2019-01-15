Защитник «Зенита» Нету может перейти в «Спортинг»

Санкт-Петербург, 15 января 2019, 12:28 — REGNUM Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету может перейти в лиссабонский «Спортинг» после окончания сезона. Об этом сообщает A Bola.
По информации издания, «Спортинг» планирует предложить футболисту контракт в летнее трансферное окно, когда у него завершится соглашение с «Зенитом». В этом случае защитник перейдёт в португальский клуб бесплатно, в статусе свободного агента.
Напомним, Нету перешёл в «Зенит» в 2013 году из «Сиены». Сумма трансфера составила €6,5 млн. В прошлом сезоне он играл за турецкий «Фенербахче» на правах аренды, но затем вернулся в «Зенит».
В текущем сезоне Нету сыграл 11 матчей чемпионата России и шесть игр в Лиге Европы.
Читайте также: СМИ: «Зенит» и «Бешикташ» интересуются защитником «Ромы» Карсдорпом