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Мужской биатлонный спринт в Рупольдинге отменён из-за непогоды

Спорт

Гонка была запланирована на 16 января

Рупольдинг, Германия, 15 января 2019, 11:59 — REGNUM  Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге отменена из-за непогоды. Об этом 15 января сообщается на странице Международного союза биатлонистов в Twitter.

Гонка была запланирована на 16 января, однако местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн. Поэтому в этих условиях соревнования не могут быть проведены.

Предполагается, что мужской спринт может пройти 17 января, однако окончательное решение пока не принято.

Отметим, что этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге проходит с 16 по 20 января.

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