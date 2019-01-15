Мужской биатлонный спринт в Рупольдинге отменён из-за непогоды

Рупольдинг, Германия, , 11:59 — REGNUM Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге отменена из-за непогоды. Об этом 15 января сообщается на странице Международного союза биатлонистов в Twitter.

Гонка была запланирована на 16 января, однако местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн. Поэтому в этих условиях соревнования не могут быть проведены.

Предполагается, что мужской спринт может пройти 17 января, однако окончательное решение пока не принято.

Отметим, что этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге проходит с 16 по 20 января.

Читайте также: Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе