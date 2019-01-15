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Полузащитник сборной Швеции Олссон стал игроком «Краснодара»

Спорт

Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

Краснодар, 15 января 2019, 11:39 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с полузащитником сборной Швеции Кристоффером Олссоном. Об этом 15 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «Краснодаром» личный контракт до лета 2023 года.

Добавим, что ранее Олссон играл в составе шведского АИКа и датского «Мидтьюлланна», а также в молодёжной команде лондонского «Арсенала».

В январе 2017 года он дебютировал в составе сборной Швеции в товарищеском матче против сборной Кот-д'Ивуара. На сегодняшний день на его счету пять игр за шведскую сборную.

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