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Панарин отказался от пожизненного запаса водки за продление контракта

Спорт

Панарин заявил, что не готов согласиться на пожизненный запас водки

Колумбус, США, 15 января 2019, 11:20 — REGNUM  Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заявил, что не готов согласиться на пожизненный запас водки от американского бара. Об этом сказал во время трансляции в cвоём Instagram.

«На водку не решился. Надо знать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой», — заявил Панарин.

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне форвард забросил 17 шайб и отдал 33 результативных передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из американских баров предложил Панарину пожизненный запас водки, если он продлит контракт с «Коламбусом».

Читайте ранее в этом сюжете: Панарину предложили пожизненный запас водки за продление контракта

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