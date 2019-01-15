Как выход в открытый космос: бегун из Молдавии преодолел 50 км при -60°C

с. Оймякон, Якутия, , 10:57 — REGNUM Спортсмен из Молдавии Дмитрий Волошин совершил экстремальный забег. 14 января в Оймяконском районе Якутии при температуре воздуха минус 60 градусов Цельсия марафонец преодолел 50 километров. Об этом сообщает телеканал «Якутия 24».

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Дистанцию спортсмен пробежал за 6 часов 15 минут. Ранее в таких подобную дистанцию еще никто не преодолевал. Забег в самой холодной точке Северного полушария проходил в рамках благотворительного проекта «Unfrozen». Своим забегом Волошин хотел привлечь внимание к проблеме детского церебрального паралича и детям, страдающим этим заболеванием.

«Я словно побывал в открытом космосе: невероятный мороз, ощущаемая температура — минус 67, кислорода в воздухе нет, а тот что есть — не проходит через заледеневшую маску», — поделился впечатлениями Волошин на своей странице в социальной сети.

https://www.facebook.com/revoloshin/videos/10161456256670692/

Спортсмен отметил, что это самое тяжелое испытание, которое он пережил: «Словами описать это сложно».

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Напомним, Дмитрий Волошин — президент общественной организации Sporter, которому принадлежит идея проведения Кишиневского международного марафона.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года в Череповце 58-летний бегун-экстремал из чувашского Канаша Василий Дюкин выиграл марафон, который длился сутки. За 24 часа спортсмен пробежал 184 километра.

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