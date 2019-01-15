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Три проекта нового стадиона Ингушетии утверждены – выбор за жителями

Спорт

Все проекты будут выставлены на сайте минспорта для всеобщего голосования

Магас, 15 января 2019, 10:56 — REGNUM  В Ингушетии утверждены три варианта проекта нового стадиона. Какой из них выберут жители региона, предстоит узнать после голосования. Об этом сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

Проект строительства стадиона он обсудил 14 января на встрече с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым. По её итогам он написал:

«В настоящее время утверждены три варианта проекта, которые вскоре будут вынесены на суд общественности, и жители смогут проголосовать за тот, что им понравится».

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Напомним, о том, что Ингушетии необходим новый большой стадион, Евкуров рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече с ним в июле 2018 года. Президент одобрил идею и дал поручение оказать финансовую поддержку в строительстве спортивного комплекса стоимостью около 5 млрд рублей.

Местом для стадиона определен города Магас. Под будущую арену выделено более 15 гектаров земли. Новый спорткомплекс будет вмещать 15 тыс. зрителей.

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