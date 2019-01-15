Овечкин вышел на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 14-е место по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин стал автором одной шайбы в матче с «Сент-Луис Блюз», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 1:4. Эта шайба стала для него 640-й в НХЛ.

Таким образом, Овечкин догнал по заброшенным шайбам канадского хоккеиста Дэйва Андрейчука. На первом месте находится Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

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