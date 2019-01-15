Вторник, 15 Января 2019 года
10:44:14 МСК

Овечкин вышел на 14-е место в НХЛ по заброшенным шайбам

Спорт

Овечкин забросил 640-ю шайбу и догнал Дэйва Андрейчука

Вашингтон, 15 января 2019, 10:44 — REGNUM  Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 14-е место по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 января сообщается на сайте лиги.

Овечкин стал автором одной шайбы в матче с «Сент-Луис Блюз», в котором «Вашингтон» потерпел поражение со счётом 1:4. Эта шайба стала для него 640-й в НХЛ.

Таким образом, Овечкин догнал по заброшенным шайбам канадского хоккеиста Дэйва Андрейчука. На первом месте находится Уэйн Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы.

Читайте также: Овечкин, Барбашев и Тарасенко отличились в игре «Вашингтона» и «Сент-Луиса»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить