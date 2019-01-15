Неделя НХЛ: Ничушкин попал в пятёрку худших приобретений этого сезона

Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Рик Нэш завершил свою долгую карьеру без победы в Кубке Стэнли.

12 января, суббота: На Матч Звёзд НХЛ приедут ещё четыре игрока.

Глобальное зрительское голосование определило последних игроков звёздного уик-энда.

11 миллионов голосовавших дали возможность Ландескогу, Скиннеру, Летангу и немцу Драйзайтлю проявить себя на грядущем Матче Звёд, который пройдёт в «Сан-Хосе» в конце этого месяца.

Шведский форвард «Колорадо» Габриель Ландеског будет представлять свой клуб в рядах игроков Центрального дивизиона. Второй снайпер лиги на данный момент Джефф Скиннер, представляющий команду Атлантического дивизиона появится на Матче Звёзд впервые с 2011 года. У американского форварда «Баффало» на данный момент 30 голов в сезоне, он уступает Овечкину лишь 2 гола. Неоднократный участник звёздного уик-энда Крис Летанг снова удостоился чести поразвлекаться на хоккейной площадке. 3-х кратный обладатель Кубка Стэнли составит компанию своему партнёру по команде Сидни Кросби в сборной Столичного дивизиона. Первый вызов на подобное мероприятие получил немецкий форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль, составляющий тандем атаки «нефтяников» с Коннором Макдэвидом. Эдмонтовский тандем также появится на Матче Звёзд в команде Тихоокеанского дивизиона.

Напомним, что Александр Овечкин отказался принимать участие в ближайшей «звёздной» неделе, в чем его поддержали другие россияне Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Коламбус»). Таким образом, форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров должен был остаться единственным россиянином на ближайшем Матче Звёзд и сыграть за Атлантический дивизион. Но позже стало известно, что травмированного голкипера «Монреаля» Кэри Прайса заменит одноклубник Никиты вратарь Андрей Василевский.

12 января, суббота: Рик Нэш завершил свою карьеру, после 15 лет в НХЛ.

Рик Нэш — силовой форвард, которому не хватило сил реабилитировать карьеру.

Канадец Рик Нэш завершил карьеру в возрасте 34 лет, не дождавшись окончания сезона. Напомним, что экс-капитан «Коламбуса» провёл в этом сезоне лишь 11 игр в составе «Брюинз» и набрал 6 (3+3) очков.

Рик Нэш сразу влетел в лигу со званием суперзвезды. В 2002 году он стал первым лидером молодого «Коламбуса». Нэш всегда был символом «Коламбуса», без его упоминания по сей день сложно представить клуб из Огайо. Он был настоящей машиной: под два метра ростом, с сумасшедшей скоростью и голевым чутьём. Может быть он и не стал настоящим спасителем «Коламбуса», но когда он забивал голы и был любим городом, по нему сходили с ума. Он стал первым игроком, который выиграл Морис Ришар в возрасте 19 лет. Канадец написал все возможные рекорды заурядного клуба из сердца Америка, за что его там и обожали. Ещё юнцом его начали вызывать в главную команду Канадской супермашины, и с ней он завоевал два олимпийских золота. Но главной его ошибкой стал побег из Огайо в желании добиться заветной чашы. После его скандального перехода в «Рейнджерс» в 2012 году его огонь постепенно начал угасать. Он потерял в скорости, набрал массу, но какое-то время ещё был достойным снайпером. В 2014 году он был ближе всего к своей цели, но «Рейнджерс» были сломлены «Кингз» в финале Кубка Стэнли. С тех пор он сам потерял веру в возможный триумф, и с каждым сезоном его результативность понижалась. Теперь мы видим, как когда-то лучший форвард лиги завершает карьеру в 34 года. За первые 9 лет в самой безнадёжной команде лиги он показал свой лучший хоккей, который мы, к сожалению, больше никогда не увидим живьём.

Рекорды «Коламбуса», которые до сих пор принадлежат Рику Нэшу:

Матчи — 674

Голы — 289

Голы в большинстве — 83

Голы в меньшинстве — 14

Голы в равных составах — 192

Победные голы — 44

Передачи — 258

Очки — 547

Броски — 2278.

13 января, воскресенье: Трансфер Ничушкина признали одним из худших приобретений в этом сезоне.

Форвард «Старз» Валерий Ничушкин стал 4-м в рейтинге худших трансферов.

Валерий Ничушкин, благодаря своим плачевным результатам, удостоился звания одного из худших игроков-новичков этого сезона. Его возвращение из «ЦСКА» этим летом имело только положительный характер, но со временем Валерий растерял навык удивлять болельщиков красивыми голами. За последние 52 матча в НХЛ россиянин не отметился ни одним голом, включая его игры до переезда в КХЛ. В этом сезоне на счету Валерия 36 игр и 7 (0+7) очков. Однако, несмотря на свою ситуацию, главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери совсем не огорчён Ничушкиным. Напротив, он периодически ставит его в тройку к Седину и Бенну вместо результативного Радулова, отмечая полезность Валерия в сдерживании игроков соперника на «пятаке» и оборонительных действиях. В среднем на льду россиянин проводит 12 минут и 31 секунду. Может быть, ради сохранения прописки в НХЛ, вскоре мы увидим Валерия Ничушкина в качестве одного из защитников «Далласа».

Рейтинг, составленный The Hockey News, показал пятёрку худших приобретений последнего сезона, в котором россиянин Валерий Ничушкин занял четвёртое место. На первом месте рейтинга форвард «Коламбуса» Райли Нэш, который предпринял неудачную попытку вернуть «жакетам» бывшего героя. Строчкой ниже внезапно оказался нынешний форвард «Калгари» Джеймс Нил. В прошлом сезоне экс-форвард «Питтсбурга» был первым капитаном того самого «Вегаса», а также забил первый гол в истории франшизы невадского клуба. Однако, летом уже возрастному Нилу снова захотелось сменить обстановку, что сыграло с ним злую шутку. В этом сезоне «Калгари» впервые за долгое время приблизились к лидерству в таблице лиге, но Нил не смог заиграть даже в таком слаженном коллективе. На счету канадца 10 (4+6) очков в 46 матчах. На третьей строчке расположился форвард Владимир Соботка из «Баффало», который уже месяц как не принадлежит клубу вовсе. Владимир показал себя с худшей стороны. У него не задавалось игра, и он находил поводы пропускать тренировку за тренировкой, игнорировать предупреждения клуба, поплатившись в итоге разорваным контрактом. На пятом — ветеран Блейк Комо, ещё один представитель «Даллас Старз» в этом рейтинге.