«Пеликанс» обыграли «Клипперс» благодаря 46 очкам Дэвиса

Лос-Анджелес, США, , 10:35 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 46 очков и 16 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Монтрезл Харрелл, сделавший дабл-дабл 26 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Пеликанс» занимает 19-е место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» идут на 11-м месте.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27).

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