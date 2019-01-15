Вторник, 15 Января 2019 года
10:36:06 МСК

«Пеликанс» обыграли «Клипперс» благодаря 46 очкам Дэвиса

Спорт

Встреча завершилась со счётом 121:117

Лос-Анджелес, США, 15 января 2019, 10:35 — REGNUM  «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:117.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл из 46 очков и 16 подборов.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Монтрезл Харрелл, сделавший дабл-дабл 26 очков и 10 подборов.

На сегодняшний день «Пеликанс» занимает 19-е место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» идут на 11-м месте.

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — «Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — 117:121 (36:32, 27:34, 25:28, 29:27).

Читайте также: «Кливленд» одержал победу над «Лейкерс» в НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить