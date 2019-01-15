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Евгений Донской обыграл Джере в первом круге Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5)

Евгений Донской обыграл Джере в первом круге Australian Open
si.robi
Евгений Донской

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 09:53 — REGNUM  Российский теннисист Евгений Донской одержал победу над представителем Сербии Ласло Джере в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 57 минут, завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1, 7:6 (7:5).

Донской 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, две двойные ошибки и 2 из 10 реализованных брейка.

Во втором круге турнира Донской сыграет с победителем матча между сербом Филипом Краиновичем и итальянцем Марко Чеккинато.

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