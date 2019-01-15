Медведев обыграл Харриса и вышел во второй круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 09:18 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 47 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:1.

Медведев семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов и четыре двойные ошибки.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с американцем Райаном Харрисоном.

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