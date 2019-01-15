Серена Уильямс прошла во второй круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 08:19 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 50 минут, завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Уильямс два раза подала навылет, не допустив двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса и семь ошибок на подаче.

Во втором круге турнира Уильямс сыграет с представительницей Канады Эжени Бушар.

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