Серена Уильямс прошла во второй круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 08:19 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 50 минут, завершилась со счётом 6:0, 6:2.
Уильямс два раза подала навылет, не допустив двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса и семь ошибок на подаче.
Во втором круге турнира Уильямс сыграет с представительницей Канады Эжени Бушар.
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