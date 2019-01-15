Касаткина выбыла с Australian Open, проиграв в первом круге

Мельбурн, Австралия, , 08:01 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Тиме Бачински в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 3:6, 0:6.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и 6 из 7 реализованных брейков.

Во втором круге турнира Бачински сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой и представительницей США Варварой Лепченко.

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