Вторник, 15 Января 2019 года
08:01:34 МСК

Касаткина выбыла с Australian Open, проиграв в первом круге

Спорт

Касаткина проиграла Бачински со счётом 3:6, 0:6

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 08:01 — REGNUM  Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Швейцарии Тиме Бачински в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 3:6, 0:6.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибки и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, ни одной ошибки на подаче и 6 из 7 реализованных брейков.

Во втором круге турнира Бачински сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Натальей Вихлянцевой и представительницей США Варварой Лепченко.

Читайте также: Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить