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Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open

Спорт

Потапова обыграла Пармантье со счётом 6:4, 7:6 (7:5)

Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open
si.robi
Анастасия Потапова

Мельбурн, Австралия, 15 января 2019, 07:53 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над представительницей Франции Полин Пармантье в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Потапова три раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, три ошибки на подаче и 2 из 7 реализованных брейка.

Во втором круге турнира Потапова сыграет с представительницей США Мэдисон Кис.

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