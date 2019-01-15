Сборная России сыграла вничью с Германией на ЧМ по гандболу

Берлин, , 07:42 — REGNUM Мужская сборная России по гандболу сыграла вничью с командой Германии в матче группового турнира чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 22:22.

Ранее российская команда обыграла сборную Кореи (34:27) и сыграла вничью со сборной Сербии (30:30). На данный момент сборная России занимает третье место в группе.

В следующем матче российская сборная встретится с командой Бразилии. Игра пройдёт 15 января.

Напомним, чемпионат мира по гандболу проходит с 10 по 27 января в Германии и Дании.

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