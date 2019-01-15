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Овечкин, Барбашев и Тарасенко отличились в игре «Вашингтона» и «Сент-Луиса»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Вашингтон, 15 января 2019, 07:23 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В первом периоде счёт открыл капитан «Вашингтона» Александр Овечкин после передачи Дмитрия Орлова.

Во втором и третьем периодах хоккеисты «Сент-Луиса» забросили четыре шайбы. Отличились российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко, а также Винс Данн и Дэвид Перрон.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 22-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 44 очка в 44 матчах. «Вашингтон» идёт на шестом месте, в активе команды 59 очков в 45 играх.

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 1:4 (1:0, 0:3, 0:1).

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