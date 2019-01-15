«Рома» ожидаемо разгромила «Виртус Энтеллу» в Кубке Италии

Рим, , 00:57 — REGNUM 14 января между коллективами «Рома» и «Виртус Энтелла» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран 1/8 финала Кубка Италии сезона 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «волков».

На первой же минуте чешский таранный форвард Патрик Шик открыл счет — 1:0. В конце половины Иван Маркано удвоил преимущество «волков» — 2:0. В дебюте второго тайма Шик оформил дубль, замкнув передачу Джастина Клюйверта — 3:0. Через 28 минут экс-полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе довел счет до разгромного — 4:0. Клюйверт отличился вторым ассистом.

Статистика матча («Рома"/"Виртус Энтелла»)

Удары 15/3

Удары в створ ворот 11/3

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 8/9

Поданные угловые 5/3

Стартовые составы команд на матч:

«Рома»: Ульссен, Карсдорп, Жезус, Коларов, Фацио, Кристанте, Пеллегрини, Перотти, Ундер, Пасторе, Шик.

«Виртус Энтелла»: Парони, Клеур, Белли, Пеллиццер, Барони, Низзетто, Паолуччи, Эрамо, Мота, Адоржан, Катурано.

Главный арбитр матча: Алеандро Ди Паоло.

Желтые карточки: Маркано — 16, Эрамо — 34, Барони — 45.

Голы: Шик 1 — 1:0, Маркано 45 — 2:0, Шик 47 — 3:0, Пасторе 75 — 4:0.