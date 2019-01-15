«Реал Сосьедад» добился победы в матче с «Эспаньолом»

Мадрид, , 00:54 — REGNUM 14 января между коллективами «Реал Сосьедад» и «Эспаньол» на стадионе «Аноэта» был разыгран матч 19-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой победой хозяев.

В дебюте первого тайма Микель Мерино открыл счет — 1:0. Через 5 минут бразильский оттянутый форвард Вилилан Жозе удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 32-й минуте Налдо Перейра вернул каталонский клуб в игру — 2:1. В конце половины Диего Льоренте аннигилировал преимущество команды из Сан-Себастьяна, срезав мяч в свои ворота — 2:2. На 63-й минуте Жозе оформил дубль и вновь вывел свою команду вперед — 3:2.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/"Эспаньол»)

Удары 7/9

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 13/10

Поданные угловые 7/2

«Реал Сосьедад» набрал 25 очков и поднялся на 8-ю позицию. «Эспаньол» с 24-ю баллами опустился на 10-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Морено, Эслустондо, Муньос, Ильярраменди, Янузай, Мерино, Сангалли, Жозе.

«Эспаньол»: Лопес, Перейра, Росалес, Вила, Лопес, Дардер, Рока, Гранеро, Иглесиас, Баптистан, Мелендо.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: Лопес — 7, Дардер — 22, Элустондо — 33, Мерино — 43, Морено — 58, Ильярраменди — 61, Жозе — 64, Вила — 65, Перейра — 70, Рульи — 90+4.

Красные карточки: Мерино — 76.

Голы: Мерино 3 — 1:0, Жозе (пен) 8 — 2:0, Перейра 32 — 2:1, Льоренте (авг) 45 — 2:2, Жозе 64 — 3:2.