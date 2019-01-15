«Манчестер Сити» завершил тур уверенной победой над «Вулверхэмптоном»

Лондон, 15 января 2019, 00:52 — REGNUM 14 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «горожан».
На 10-й минуте матча скоростной форвард национальной сборной Бразилии Габриэль Жезус открыл счет, замкнув навес Лероя Сане — 1:0. Через 29 минут Жезус оформил дубль ударом с пенальти — 2:0. На 78-й минуте Конор Коуди отличился автоголом — 3:0.
Статистика матча («МС"/"Вулверхэмптон»)
Удары 18/2
Удары в створ ворот 9/0
Процент владения мячом 78%/22%
Нарушения правил 5/2
Поданные угловые 10/0
«Манчестер Сити» набрал 53 очка и укрепился на 2-й позиции. «Вулверхэмптон» с 29-ю баллами по итогам 22-го тура опустился на 11-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«МС»: Мораеш, Уокер, Данило, Стоунс, Ляпорт, Силва, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Жезус.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Беннетт, Боли, Коуди, Доэрти, Невеш, Кастро, Моутиньо, Дендонкер, Хименес, Жота.
Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.
Желтые карточки: Фернандиньо — 14.
Красные карточки: Боли — 19.
Голы: Жезус 10 — 1:0, Жезус (пен) 39 — 2:0, Коуди (авг) 78 — 3:0.