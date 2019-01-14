На The Bucharest Minor китайская команда EHOME обыграла коллектив из СНГ

Бухарест, , 16:01 — REGNUM В финале чемпионата по Dota 2 The Bucharest Minor китайская киберспортивная команда EHOME обыграла коллектив Gambit Esports, состоящий из представителей России и других стран СНГ. EHOME получили $125 тыс. и место на будущем чемпионате The Chongqing Major.

Коллектив из Китая обыграл команду Содружества Независимых государств со счётом 3:1. Gambit Esports стали серебряными призёрами чемпионата и обладателями $70 тыс., а третье место заняла команда Keen Gaming с выигрышем $35 тыс. Оставшиеся места распределились между командами Ninjas in Pyjamas, OG, TEAM TEAM, BOOM ID и Playmaker Esports. Чемпионат проходил в Бухаресте с 9 по 13 январе.

Напомним, что EHOME — профессиональный киберспортивный коллектив, выступающий в дисциплине Dota 2. Первая киберспортивная команда с таким названием была основана в 2004 году, в 2007 появился состав по дисциплине DotA. С 2011 года команда выступает в дисциплине Dota 2, она четыре раза становилась чемпионом мировым соревнований (в 2015, 2016 и 2019 году).

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