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Каролина Возняцки вышла во второй круг Australian Open

Спорт

Возняцки обыграла ван Эйтванк со счётом 6:3, 6:4

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 15:08 — REGNUM  Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Возняцки четыре раза подала навылет и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов и две двойных ошибки.

Во втором круге турнира Возняцки сыграет с представительницей Швеции Юханной Ларссон.

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