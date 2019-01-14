Каролина Возняцки вышла во второй круг Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 15:08 — REGNUM Датская теннисистка Каролина Возняцки одержала победу над представительницей Бельгии Элисон ван Эйтванк в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Возняцки четыре раза подала навылет и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы семь эйсов и две двойных ошибки.

Во втором круге турнира Возняцки сыграет с представительницей Швеции Юханной Ларссон.

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