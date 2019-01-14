Главный тренер «Арсенала» хочет продать Озила, чтобы усилить состав

Лондон, , 14:38 — REGNUM Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери намерен продать полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, Эмери хочет выручить за игрока деньги, на которые можно будет усилить состав. При этом проблемой для клуба стала также высокая зарплата Озила, которая составляет £350 тыс. в неделю.

Напомним, Озил перешёл в «Арсенал» в 2013 году из мадридского «Реала"за £42,5 млн. В текущем сезоне чемпионата Англии он сыграл 13 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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