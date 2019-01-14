Полузащитник Артур Юсупов вернулся в «Динамо»

Москва, , 14:23 — REGNUM Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с полузащитником Артуром Юсуповым. Об этом 14 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Юсупов перешёл в московский клуб на правах свободного агента. Футболист будет играть под шестым номером.

Юсупов уже выступал за «Динамо» с 2009 по 2015 год и провёл в составе команды 114 матчей, в которых забил восемь голов.

Ранее Ростов» расторг контракт с Юсуповым. Игрок выступал за ростовскую команду с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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