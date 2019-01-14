ЦСКА сыграет с «Вентспилсом» и «Мольде» на сборах в Испании

Москва, , 13:49 — REGNUM Московский ЦСКА проведёт два товарищеских матча на сборах в Испании. Об этом 14 января сообщается на сайте клуба.

21 января футболисты ЦСКА сыграют с латвийским «Вентспилсом», а 22 января встретятся с норвежским «Мольде». Обе игры пройдут в Кампоаморе.

Напомним, ЦСКА после 17 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января ЦСКА отправился на первый зимний тренировочный сбор в Испанию.

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