Вратарь «Спартака» Ребров получил травму и покинул сбор команды

Москва, , 13:20 — REGNUM Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров покинул сбор команды из-за травмы. Об этом 14 января сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Ребров получил травму плечевого сустава и был вынужден покинуть расположение команды. Он отправился в Москву, где пройдёт медицинское обследование.

Напомним, Ребров играет за «Спартак» с 2011 года. Ранее у него уже были проблемы с плечом, из-за чего он пропустил большую часть сезона. В текущем сезоне он принял участие в трёх матчах, в которых команда пропустила четыре гола.

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