НХЛ назвала трёх лучших игроков дня

Вашингтон, , 13:09 — REGNUM Нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо признан первой звездой дня в НХЛ. Об этом 14 января сообщается на сайте лиги.

Финский форвард сделал хет-трик в матче с «Нэшвилл Предаторз», благодаря чему его команда одержала победу со счётом 6:3.

Второй звездой стал форвард «Коламбуса» Ник Фолиньо, забросивший две шайбы в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (7:5).

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Замкнул тройку лучших форвард «Ванкувер Кэнакс» Луи Эрикссон, на счету которого гол и две результативные передачи в игре с «Флоридой Пантерз» (5:1).

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