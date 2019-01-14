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Павлюченкова обыграла Пуиг в первом круге Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3

Павлюченкова обыграла Пуиг в первом круге Australian Open
Peter Menzel
Анастасия Павлюченкова

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 12:53 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова одержала победу над представительницей Пуэрто-Рико Моникой Пуиг в матче первого Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три двойных ошибки и 3 из 6 реализованных брейка.

Во втором круге турнира Павлюченкова сыграет с представительницей Нидерландов Кике Бертенс.

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