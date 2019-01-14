В Воронеже прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту

Воронеж, , 11:53 — REGNUM Зимние отрытые лично-командные соревнования среди юношей и девушек по пожарно-прикладному спорту прошли в Воронеже с участием команд из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

Первенство было организовано вузом при поддержке Воронежской областной федерации пожарно-прикладного и спасательного спорта. В соревнованиях принимали участие три команды общей численностью 58 человек. Все участники — юноши и девушки до 18 лет, учащиеся средних школ, занимающиеся пожарно-спасательным спортом.

Открывший соревнования проректор ВГТУ по учебной работе Александр Колосов отметил, что история пожарно-спасательного спорта в России насчитывает более 80 лет, и что практически все это время воронежский университет участвует в развитии этого вида спорта.

Спортсмены состязались в двух дисциплинах — подъем по штурмовой лестнице на учебную башню и 100-метровая полоса с препятствиями. Проходили соревнования на территории специального учебного манежа по пожарно-спасательной деятельности. По итогам двух дней напряженных соревнований первое место в общекомандном зачете заняла команда Воронежской области, «серебро» досталось команде ДНР, «бронза» — представителям ЛНР. Среди команд девушек места распределились так же, как и в общекомандном зачете. А вот у юношей самыми сильными оказались гости из Луганска, у воронежцев — второе место, дончане заняли третье.

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