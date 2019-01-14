Теннисист Рублёв проиграл в первом круге Australian Open

Мельбурн, Австралия, , 11:48 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл американцу Маккензи Макдональду в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 31 минуту, завершилась со счётом 4:6, 4:6, 6:2, 4:6.

Рублёв пять раз подал навылет, допустил девять двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейков.

Во втором круге турнира Макдональд сыграет с победителем матча между хорватом Марином Чиличем и австралийцем Бернардом Томичем.

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