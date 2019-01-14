Кокорин пожаловался на обострение травмы и боли в колене

Москва, , 11:41 — REGNUM Находящийся в СИЗО нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что у него произошло обострение травмы. Об этом 14 января сообщают «Известия».

"Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», — заявил Кокорин.

По его словам, он оценивает свою спортивную форму как ужасную, поскольку уже три месяца не тренировался.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили две драки в центре Москвы 8 октября. После этого они были задержаны и помещены в СИЗО на два месяца. В начале декабря срок заключения был продлён ещё на два месяца.

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