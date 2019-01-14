В Химках ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс

Химки, Московская область, , 10:51 — REGNUM В подмосковных Химках выдано разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщила 14 января пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

«Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. Финансирование проекта по строительству данного комплекса осуществлялось за счет средств областного и муниципального бюджетов», — заявил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

У ФОКа оборудованы универсальный спортивный зал с местами для зрителей, зал единоборств, тренерские помещения, командные раздевалки с душевыми, гардеробная, медицинская комната, а также технические и вспомогательные помещения.

Площадь здания составила около 2,4 тысячи квадратных метров. Оно расположено в микрорайоне Подрезково городского округа Химки.

На прилегающей территории выполнено озеленение, стоянка, установлены скамейки и урны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2019 году будет построено 15 спортивных объектов. В том числе восемь ФОКов и семь стадионов.

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