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Экипаж Де Роя победил на шестом этапе «Дакара-2019»

Спорт

Камазовцы ожидают, что в оставшиеся дни гонки де Рой усилит напор

Экипаж Де Роя победил на шестом этапе «Дакара-2019»
Daniel Peppes Gauer
«КАМАЗ-мастер»

Лима, 14 января 2019, 10:46 — REGNUM  Инициативу в победах на промежуточных этапах ралли-марафона «Дакар-2019» у команды «КАМАЗ-мастер» перехватил экипаж команды IVECO под руководством Жерара де Роя, финишировавшего первым на шестом этапе. Об этом 14 января сообщает пресс-служба российского предприятия.

По словам пилотов российской команды Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова, маршрут начался с очень сложных дюн с высокими песчаными горами.

«На маршруте была огромная дюна, тяжело по косогору мы её взяли. <…> Здесь кружило много участников. Мы стали, объезжая эту дюну, искать более пологие на неё въезды, нашли долину, через неё вернулись наверх и всё-таки взяли эту точку. Жерар де Рой, ехавший за нами, повторил примерно то же самое», — пояснил Сотников.

На финише де Рой сообщил, что по пути столкнулся с проблемами с колёсами. Несколько раз его грузовик жёстко утыкался носом в песчаные ямы и бугры. Он также удивился насколько сложными стали спецучастки «Дакара», по сравнению с боливийскими и аргентинскими участками.

По итогам шестого этапа, команде IVECO удалось примерно на 10 минут сократить отставание от лидирующих Сотникова и Николаева. Камазовцы ожидают, что в оставшиеся дни гонки де Рой продолжит атаковать в ожидании возможных ошибок или проблем у других участников.

Напомним, ралли «Дакар-2019» проходит в Перу с 6 по 17 января. По итогам третьего дня гонки три экипажа «КамАЗ-мастер» финишировали первыми. Ранее экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова дисквалифицировали из-за инцидента со зрителем.

Читайте ранее в этом сюжете: Российскую команду дисквалифицировали на ралли-марафоне «Дакар»

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