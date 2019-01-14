Понедельник, 14 Января 2019 года
10:35:11 МСК

Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Спорт

Хачанов обыграл Гойовчика со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Карен Хачанов вышел во второй круг Australian Open
Thesupermat
Карен Хачанов

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 10:22 — REGNUM  Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Петером Гойовчиком в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между японцем Йосихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном.

Читайте также: Надаль одержал уверенную победу в первом круге Australian Open

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить