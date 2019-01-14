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Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ

Спорт

Де Хеа сделал 11 сейвов в матче с «Тоттенхэмом»

Вратарь «МЮ» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в АПЛ
Кирилл Венедиктов
Давид Де Хеа

Лондон, 14 января 2019, 09:52 — REGNUM  Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче Английской премьер-лиги в текущем сезоне.

Де Хеа отразил 11 ударов по своим воротам в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Этот показатель стал лучшим в лиге в сезоне 2018/19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 1:0. Эта победа стала пятой подряд при новом главном тренере «МЮ» Уле-Гуннаре Сульшере.

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