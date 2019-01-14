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Калинская проиграла Соболенко в первом круге Australian Open

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4

Калинская проиграла Соболенко в первом круге Australian Open
Keith Allison
Арина Соболенко

Мельбурн, Австралия, 14 января 2019, 09:26 — REGNUM  Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 6 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Калинская два раза подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Соболенко пять эйсов и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Кейти Бултер, которая одержала победу над другой российской теннисисткой — Екатериной Макаровой.

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