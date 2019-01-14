«Монако» с Головиным сыграл вничью с «Марселем»

Марсель, Франция, , 09:04 — REGNUM «Монако» сыграл вничью с «Марселем» в матче 20-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 13-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Марселя» Максим Лопес. На 38-й минуте хавбек «Монако» Юри Тилеманс восстановил равновесие.

Отметим, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, однако не отметился результативными действиями и был заменён на 72-й минуте.

На сегодняшний день «Марсель» девятое место в чемпионате Франции, на счету команды 28 очков после 18 матчей. «Монако» идёт на 19-м месте, имея в активе 14 очков после 19 игр.

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