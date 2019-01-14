Лидер НХЛ «Тампа» потерпел крупное поражение от «Айлендерс»

Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Тампой Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Айлендерс» отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак, Девон Тэйвз, Кейси Сизикас и Джош Бейли. У «Тампы» единственный точный бросок на счету Райана Макдоны.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают 12-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 54 очка в 44 матчах. «Тампа» идёт на первом месте, в активе команды 72 очка в 46 играх.

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0).

Читайте также: «Ванкувер» разгромил «Флориду» в матче НХЛ